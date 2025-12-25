Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Πέντε άτομα, ανάμεσά τους δύο τατζίκοι συνοριοφύλακες, έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα του Τατζικιστάν με το Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Τατζικιστάν.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής, τρία μέλη μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» εισήλθαν παράνομα στην επαρχία Χατλόν, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Khovar.

Οι τρεις εισβολείς «εξουδετερώθηκαν» μετά από μάχη με τις δυνάμεις της συνοριοφυλακής, ενώ δύο μέλη της τελευταίας σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αναφέρει η ίδια πηγή.

Το Τατζικιστάν διαθέτει ορεινά σύνορα μήκους περίπου 1.350 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν και οι σχέσεις του με τις αρχές των Ταλιμπάν παραμένουν τεταμένες. Σε αντίθεση με άλλους ηγέτες των κεντροασιατικών χωρών, ο πρόεδρος του Τατζικιστάν, Εμαμαλί Ραχμόν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1992, δεν διστάζει να επικρίνει ανοιχτά τους Ταλιμπάν.

Ο Ραχμόν έχει ζητήσει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των τατζίκων του Αφγανιστάν, οι οποίοι εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας των 40 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί αρκετές συγκρούσεις στα σύνορα, οι οποίες σπάνια σχολιάζονται επίσημα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις για θέματα ασφάλειας μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, μέλη των τζιχαντιστικών οργανώσεων Τζαμάτ Ανσαραλά και Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ) δρουν σε απομονωμένες ορεινές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές του Τατζικιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ