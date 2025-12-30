Συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Το περιστατικό καταγράφηκε στα ανοιχτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν και κάλεσαν άμεσα τα σωστικά συνεργεία.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».

Επισημαίνεται ακόμα στην ανακοίνωση: «Λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης».