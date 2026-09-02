Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία, καθώς δύο πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και το πλήρωμα αγνοείται.

Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ότι έχασαν την επαφή με ένα φορτηγό πλοίο και τα δέκα μέλη του πληρώματός του αφού συγκρούστηκε με άλλο εμπορικό πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο ALSU, με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα και το TUĞBERK İMAMOĞLU, με τουρκική σημαία, το οποίο κατευθυνόταν από το λιμάνι της Αλεξανδρέττας προς το Καραντινιζερέγλι.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης. «Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία και ένα ελικόπτερο «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, στην οποία διευκρινίζεται ότι «δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ορατή ζημιά» στο δεύτερο πλοίο, χημικό/πετρελαιοφόρο Alsu.

Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.