Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, καθώς δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών και την πρόκληση εκτεταμένης αναστάτωσης στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:00 το πρωί, πάνω στη σιδηροδρομική γέφυρα της οδού Seifertova (Σεϊφέρτοβα) στην περιοχή Πράγα 3, σε πολύ μικρή απόσταση από τον κεντρικό σταθμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή, καθώς και τα δύο τρένα κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα. Παρά ταύτα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί υπό καθεστώς συναγερμού δεύτερου επιπέδου, εστιάζοντας στη διαλογή και την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στους επιβάτες.

Αν και οι αρχικές αναφορές της Αστυνομίας έκαναν λόγο για λίγους τραυματίες, ο αριθμός αναθεωρήθηκε αργότερα σε μερικές δεκάδες. Οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Πράγας επιβεβαίωσαν ότι αρκετά άτομα υπέστησαν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης. Ωστόσο, η πλειονότητα των επιβατών που ενεπλάκησαν στο ατύχημα φέρει μόνο ελαφρά τραύματα.

Κυκλοφοριακό χάος και αλλαγές στα δρομολόγια

Το ατύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σιδηροδρομικό δίκτυο, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία του κεντρικού σταθμού της Πράγας, με τους περιορισμούς να αναμένεται να διαρκέσουν για αρκετές ώρες.

Δεκάδες συνδέσεις έχουν επηρεαστεί, με πολλές αμαξοστοιχίες να τερματίζουν ή να ξεκινούν πλέον τα δρομολόγιά τους από τους περιφερειακούς σταθμούς Praha-Vysočany και Praha-Libeň αντί για τον κεντρικό σταθμό. Παράλληλα, ορισμένα δρομολόγια εκτρέπονται μέσω του σταθμού Praha-Holešovice προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας της Τσεχίας (České dráhy – ČD) ανακοίνωσε ότι, για τη διευκόλυνσή τους, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν επιλεγμένες υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς της Πράγας ως εναλλακτική λύση για τις μετακινήσεις τους.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.