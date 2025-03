Συνολικά 1.133 διαδηλωτές έχουν τεθεί υπό κράτηση τις πέντε τελευταίες ημέρες ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «η τρομοκρατία των δρόμων και η απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους μας δεν θα γίνει ανεκτή».

Την ίδια ώρα, oργή και κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η προφυλάκιση Ιμάμογλου, βγάζοντας στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, που ζητούν την παραίτηση του Ταγίπ Ερντογάν.

🇹🇷 Tens of thousands of people have taken to the streets in Turkey in protest against the arrest of President Erdogan’s main rival – despite demonstrations being banned. @AlexCrawfordSky is on the ground during Istanbul’s protests…

Full story ➡️ https://t.co/8C00tUIgc7 pic.twitter.com/EIZFkwRmWk

— Sky News (@SkyNews) March 23, 2025