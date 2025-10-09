Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών, βρίσκονται δεκαεννέα μέχρι στιγμής διάσημοι καλλιτέχνες στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε το γραφείο διερεύνησης λαθρεμπορίου ναρκωτικών και οικονομικών εγκλημάτων της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η χωροφυλακή διεξήγαγε επιχείρηση για την λήψη καταθέσεων και δειγμάτων αίματος διάσημων ηθοποιών, τραγουδιστών και influencers, εναντίον των οποίων είχε κινηθεί δικαστική διαδικασία για «χρήση ναρκωτικών ουσιών».

Η εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της έρευνας, διεξήχθη επιχείρηση εναντίον δημοσίως γνωστών ατόμων, εναντίον των οποίων είχε κινηθεί δικαστική διαδικασία για χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ομάδες της Επαρχιακής Διοίκησης Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης, πολλά άτομα παραπέμφθηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής για καταθέσεις και λήψη δειγμάτων αίματος».

Μεταξύ αυτών που προσήχθησαν είναι :

Το ζεύγος των influencers Dilan και Engin Polat, οι ηθοποιοί και τραγουδιστές İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgargutasοι οι MeriçAral Keskin, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan και η δικηγόρος Feyza Altun, και η Χαντισέ (Hadise Açıkgöz), η οποία το 2016, είχε λάβει μέρος στην Eurovision με το τραγούδι Düm Tek Tek.

Κατά την διάρκεια της κατάθεσης, τέθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις: «Χρησιμοποιείτε ναρκωτικά;», «Είχατε ποτέ επαφή με κάποιον που πουλάει ναρκωτικά;», «Έχετε βρεθεί ποτέ σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνταν ναρκωτικά;», «Έχετε δει ποτέ κάποιον να κάνει χρήση ναρκωτικών;» και «Έχετε μοιραστεί ποτέ κάτι που ενθαρρύνει ή προωθεί την χρήση ναρκωτικών;»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλλιτέχνες δεν κρατήθηκαν σε κελί κράτησης, αλλά σε ξεχωριστά δωμάτια.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, οι διάσημοι αναχώρησαν με το λεωφορείο της χωροφυλακής.

Η δικηγόρος της τραγουδίστριας Dilan Polat, Sevinç Horoz, δήλωσε ότι η πελάτισσά της είχε υποβληθεί προηγουμένως σε εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών:

«Εάν αυτό κριθεί ανεπαρκές, είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε σε νέα εξέταση. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι συνέβη»

Το ζεύγος Polat, που έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με την δημιουργία κέντρων αισθητικής, είχαν ήδη ανοιχτά μέτωπα με την δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, καθώς μόλις τον περασμένο Μάρτιο είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών, ενώ εμπλέκονται και σε δίκη, που αφορά κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με το CNN Turk, διευκρίνισε ότι κανείς από τους επώνυμους προσαχθέντες δεν τέθηκε υπό κράτηση.