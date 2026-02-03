Στη σύλληψη δύο υπόπτων, ενός Έλληνα από τη Θράκη και ενός Ρουμάνου υπηκόου, προχώρησαν οι Αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς επιχείρησης υπό την καθοδήγηση της Eurojust.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε απόπειρα σαμποτάζ εις βάρος πολεμικών πλοίων του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, στο λιμάνι του Αμβούργου.

Αστυνομικές και στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως οι ύποπτοι εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου και φέρονται να προέβησαν σε σειρά ενεργειών δολιοφθοράς, κατά τη διάρκεια του 2025.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε πολεμικά πλοία της Bundesmarine, ρίχνοντας περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στους κινητήρες τους, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές μηχανικές βλάβες.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ύποπτοι φέρονται να διέτρησαν γραμμές παροχής πόσιμου νερού, να αφαίρεσαν τάπες από δεξαμενές καυσίμων και να απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας, ενέργειες που θεωρούνται ιδιαιτέρως επικίνδυνες και ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πλοίων, όσο και την ασφάλεια του προσωπικού.

Η εφημερίδα Bild αναφέρει πως η κρατική ασφάλεια της αστυνομίας του Αμβούργου ανέλαβε την κύρια έρευνα, καταλήγοντας στη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι για «ενέργειες σαμποτάζ» σε πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας, στο πλαίσιο της διακρατικής επιχείρησης.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το εύρος των ενεργειών των υπόπτων, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις ή ευρύτερο δίκτυο που θα μπορούσε να σχετίζεται με την υπόθεση.