Ουκρανός υπήκοος συνελήφθη στην Ιταλία, με την κατηγορία της εμπλοκής στις εκρήξεις που κατέστρεψαν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Ιταλική Αστυνομία στην επαρχία του Ρίμινι, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, στις 18 Αυγούστου.

«Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε στην σύλληψη, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ουκρανού πολίτη Σέρχι Κ. (Serhii K.) από την Ιταλική Αστυνομία, στην επαρχία του Ρίμινι (Ιταλία)», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης, που εξέδωσε η Εισαγγελία.

Ο ύποπτος, με το όνομα Σέρχι Κ., κατηγορείται για συνέργεια σε τρομοκρατική ενέργεια, δολιοφθορά και καταστροφή κρίσιμων υποδομών.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα, που τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο νησί Bornholm, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης.

Ο συλληφθείς μαζί με συνεργούς του, απέπλευσαν από το Ροστόκ, στη βορειοανατολική ακτή της Γερμανίας, επιβαίνοντας σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, με σκοπό να πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Η ομάδα, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεκίνησε από το λιμάνι του Ροστόκ στη βορειοανατολική Γερμανία με ιστιοφόρο, το οποίο είχε ενοικιαστεί από γερμανική εταιρεία χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ταυτότητας και με τη μεσολάβηση τρίτων.

Η σύλληψη του Σέρχι Κ. αποτελεί την πρώτη επίσημη κράτηση στο πλαίσιο της πολύκροτης αυτής υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρές γεωπολιτικές αναταράξεις και ενεργειακές ανησυχίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ύποπτος αναμένεται να εκδοθεί στη Γερμανία, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μέχρι στιγμής, η Ιταλική Αστυνομία, δεν έχει προβεί σε δημόσια τοποθέτηση για την επιχείρηση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ περισσότερες συλλήψεις δεν αποκλείονται από τις Αρχές.