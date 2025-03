Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (4/3), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια του Κογκρέσου, τη σύλληψη και την έκδοση στελέχους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ονόματι Μοχάμαντ Σαριφουλά, ή «Τζαφάρ», σύμφωνα με τις πακιστανικές Αρχές, που φέρεται να σχεδίασε και να προετοίμασε την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 183 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «ευχαριστεί» το Πακιστάν, για αρκετά μέγα σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή, ειδικά όσον αφορά τον «αντιτρομοκρατικό» αγώνα, για τη «βοήθειά» του στη συγκεκριμένη σύλληψη.

US President Donald Trump thanks Pakistan for assisting in the arrest of Sharifullah, who is now being extradited to the U.S. A sign of strong cooperation between the two nations! 🤝 #PakistanUSRelations #LingOrmDiorAW25 #Dior pic.twitter.com/d0VlkQBNpB

