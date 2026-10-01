Στη σύλληψη και προφυλάκιση ενός ζευγαριού Λετονών υπηκόων προχώρησε η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD), με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ των ρωσικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών (GRU).

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν σε κοινή επιχείρηση με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (MIDD) και κατηγορούνται για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν το αμυντικό σύστημα της χώρας, τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, τις αεροπορικές υποδομές στο Λιελβάρντε και τις οδούς παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η κοινή επιχείρηση των λετονικών Αρχών και οι συλλήψεις

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD) ανακοίνωσε ότι η σύλληψη των δύο υπόπτων πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου, στο πλαίσιο επιχείρησης που οργανώθηκε και εκτελέστηκε σε στενή συνεργασία με τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας (MIDD) της χώρας.

Οι δύο συλληφθέντες, λετονικής υπηκοότητας, τέθηκαν υπό κράτηση και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διενέργεια κατασκοπείας με άμεσο λήπτη τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU).

VDD in cooperation with Defence Intelligence and Security Service have detained a couple on suspicion of unlawful collection of information about Latvia’s defence sector on behalf of Russia’s GRU. More: https://t.co/BLZRuhW3ok pic.twitter.com/fkZAd0B6vr — Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) October 1, 2026

Οι στόχοι: Αεροπορική Βάση Λιελβάρντε, Ραντάρ και ΝΑΤΟϊκές υποδομές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της VDD, το ζευγάρι συγκέντρωνε και διοχέτευε στη ρωσική GRU κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την άμυνα της Λετονίας, τις στρατιωτικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην περιοχή, καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ειδικότερα, οι υποψίες εστιάζονται στις εξής ενέργειες:

Συλλογή πληροφοριών για την αεροπορική βάση των λετονικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Λιελβάρντε, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ρίγα. Καταγραφή των συστημάτων ραντάρ της βάσης και παρακολούθηση των κινήσεων των στρατιωτικών αεροσκαφών. Διεξαγωγή επιχειρήσεων αναγνώρισης στη στρατιωτική βάση του Αντάζι, η οποία φιλοξενεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Λήψη αεροφωτογραφιών της βάσης του Αντάζι από ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο, τις οποίες ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα τράβηξε για λογαριασμό της GRU.

Η Λετονία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζεται χερσαία σύνορα με τη Ρωσία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι Αρχές της χώρας έχουν αυξήσει σημαντικά τα μέτρα αντικατασκοπείας και την επιτήρηση πιθανών δικτύων συλλογής πληροφοριών που δρουν εντός της επικράτειάς της.