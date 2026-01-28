Τα συλλυπητήριά του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, εξέφρασε σε μήνυμα του ο Πατριάρχης Ρουμανίας, κ.κ. Δανιήλ. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι προσεύχεται για την ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Lugojelul, στην Επαρχία Τίμις, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εκδημία επτά Ελλήνων πολιτών και τον σοβαρό τραυματισμό τριών άλλων.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πόνου και θλίψης, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των κεκοιμημένων και προσευχόμεθα για την ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν σοβαρά σε αυτή την τραγωδία.

Εν ελπίδι της βοηθείας και του ελέους του Θεού, προσευχόμεθα ο Κύριος και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμημένων μετά των δικαίων και να χαρίσει στους τραυματίες την κατά ψυχήν και σώμα θεραπείαν».