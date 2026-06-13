Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι ενδεχόμενο να «κλείσει» ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Μπέσεντ παραχώρησε συνέντευξη στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox Nws και συγκεκριμένα δήλωσε πως «θα δούμε, ίσως κι αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού το θέματος».

«Είμαι πολύ βέβαιος ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς πολίτες.

«Το μήνυμά μου είναι ότι τα βασικά στοιχεία είναι εξαιρετικά», τόνισε ο Μπέσεντ.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από τις σφοδρές επικρίσεις των αμερικανικών ΜΜΕ κατά της κυβέρνησης Τραμπ για το γεγονός ότι οι πολίτες των ΗΠΑ πληρώνουν το αυξανόμενο οικονομικό τίμημα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή αναδημοσίευσε την ανάρτηση που έκανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στην οποία έγραφε ότι «το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του. Μέχρι να οριστικοποιηθεί, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφύγουν να προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διάφανη προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω».

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Η κίνηση αυτή του Τραμπ δείχνει πως περισσότερο από ποτέ οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να συνάψουν συμφωνία.