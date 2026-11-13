Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας συνήψαν η Τουρκία και το Κατάρ, όπως έκανε γνωστό η τουρκική προεδρία. Η υπογραφή της στρατηγικής σημασίας συμφωνίας επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, στην Κωνσταντινούπολη.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα «X», το γραφείο του Τούρκου προέδρου απέφυγε να υπεισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του αμυντικού συμφώνου. Ωστόσο, υπογράμμισε το ευρύτερο πλαίσιο της συνάντησης, αναφέροντας: «Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για να αποτρέψουμε την αναζωπύρωση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, να θέσουμε τις βάσεις για διάλογο και να επιτύχουμε την ειρήνη».

Παράλληλα, η επίσημη ανακοίνωση εστίασε στη διαρκή προσπάθεια της Άγκυρας και της Ντόχας να διευρύνουν και να διαφοροποιήσουν τη συνεργασία τους στον ενεργειακό τομέα, ξεκαθαρίζοντας πως οι ήδη στενοί δεσμοί τους στην αμυντική βιομηχανία θα ενισχυθούν περαιτέρω. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση: «Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας, που υπεγράφη σήμερα από την Τουρκία και το Κατάρ, θα προσδώσει μια νέα διάσταση στην αδελφική μας σχέση».

Το γεωπολιτικό σκηνικό και η «Συμφωνία της Μέκκας»

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα αμυντικών συμμαχιών που χτίζει η Άγκυρα στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε προηγηθεί η υπογραφή κοινής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Η κίνηση αυτή συσπείρωσε ισχυρές σουνιτικές δυνάμεις –και συμμάχους των ΗΠΑ– σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών συγκρούσεων, με τη συμφωνία να ορίζει ρητά πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός εκ των τριών συμβαλλόμενων μερών θα εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Σε συνέχεια αυτού του άξονα, η τουρκική Εθνοσυνέλευση προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην επικύρωση της λεγόμενης «Συμφωνίας της Μέκκας». Με το συγκεκριμένο βήμα άνοιξε ο δρόμος προκειμένου η Άγκυρα να αποστείλει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην αναχαίτιση των επιθέσεων που δέχεται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.