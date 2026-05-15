Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (15/5) τη συμφωνία για επέκταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για ακόμη 45 ημέρες. Στόχος της παράτασης είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο.

Ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ, επιβεβαίωσε ότι η ισχύουσα «παύση των εχθροπραξιών» (που ξεκίνησε στις 16 Απριλίου) παρατείνεται, ενώ καθορίστηκε και ο επόμενος γύρος επαφών για τις 2 και 3 Ιουνίου.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Τύρου στον Λίβανο. Οι IDF οριοθέτησαν τμήμα της πόλης με «κόκκινο χρώμα», καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή και να τηρήσουν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 300 μέτρων.

Το Ισραήλ, παράλληλα, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για αθέτηση των όρων της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Κανάλι 12 πως η χώρα προετοιμάζεται για την επικείμενη επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, υποδηλώνοντας ότι η ηρεμία στα σύνορα με τον Λίβανο ενδέχεται να είναι προσωρινή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.