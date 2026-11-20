Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τις αρχές Ιανουαρίου επιδιώκει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, πριν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τους Financial Times, το χρονοδιάγραμμα έχει μεταφερθεί σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, προκαλώντας ανησυχία ότι η βιασύνη της Ουάσιγκτον θα μεταφραστεί σε πίεση για μεγάλες ουκρανικές υποχωρήσεις. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα σχολιασμού της εφημερίδας.

Η διπλωματική κινητικότητα έχει ενταθεί, όμως δεν συνοδεύεται ακόμη από σαφή ένδειξη προόδου. H συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν την Πέμπτη δεν απέφερε ορατή πρόοδο στο ουκρανικό, αναδεικνύοντας τα όρια της προσωπικής διπλωματίας του Αμερικανού προέδρου.

Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν συμφωνία ερήμην τους

Την ίδια ημέρα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, προειδοποιώντας κατά μιας διευθέτησης που θα αποφασιζόταν χωρίς τη συμμετοχή τους.

Στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμμετείχαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας, καθώς και η ηγεσία του ΝΑΤΟ. Παρόντες ήταν επίσης οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Κούσνερ επιχείρησε να καθησυχάσει τους συμμάχους, διαβεβαιώνοντας ότι ο Τραμπ επιθυμεί συμφωνία με την Ευρώπη στο πλευρό του και ότι η Ρωσία είχε δεχθεί να συμμετάσχει σε πολυμερείς συνομιλίες με Ευρωπαίους.

Οι συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση επανεκκίνησαν αυτόν τον μήνα στο Άμπου Ντάμπι, έπειτα από πολύμηνη διακοπή. Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έστειλαν εκπροσώπους, όμως η Μόσχα είχε καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις. Προβλεπόταν, αντίθετα, χωριστή ενημέρωσή τους από την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Η συζήτηση υπερβαίνει πλέον την κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ έχει περιγράψει μια πιθανή ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας αντιδράσεις από αξιωματούχους που επιμένουν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις.

Παραμένει επίσης διαφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας: ο Κούσνερ προβάλλει το πρότυπο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ η Μόσχα απορρίπτει μια «οιονεί ένταξη» της Ουκρανίας. Κατά τους FT, οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Γιατί ο Ιανουάριος έχει σημασία

Η αλλαγή ελέγχου στο Κογκρέσο αποτελεί κρίσιμο πολιτικό παράγοντα. Όπως είχε μεταδώσει το Reuters μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, συνεργάτες Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία δήλωναν ότι η ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία θα αποτελέσει προτεραιότητα με την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Η δυνατότητα αλλαγής της αμερικανικής πολιτικής, ωστόσο, παραμένει αβέβαιη: ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα βέτο, ενώ η εξασφάλιση πλειοψηφίας ικανής να το παρακάμψει θα απαιτούσε και στήριξη Ρεπουμπλικανών.