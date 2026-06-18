Tο Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι η τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Ελβετία, ακυρώθηκε.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά και πλέον βρίσκεται σε φάση εφαρμογής.

«Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε, καθώς το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, έχει τεθεί σε ισχύ και βρίσκεται πλέον σε φάση εφαρμογής», δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου Μοσχάραφ Ζαΐντι, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν θα υποστηρίξει την επόμενη φάση διαφόρων «τεχνικών» διαδικασιών.