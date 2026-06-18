Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν σηματοδοτεί μια θεαματική στροφή στη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, τερματίζοντας -τουλάχιστον προσωρινά- μια περίοδο σφοδρής πολεμικής σύρραξης. Η συμφωνία, η οποία οριστικοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, φέρει τις υπογραφές των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, ανοίγοντας έναν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας που είχε να εμφανιστεί σε αυτό το επίπεδο εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Οι κόκκινες γραμμές στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το «ταμείο» των δύο πλευρών

Ωστόσο, πίσω από τους πανηγυρισμούς και τις δηλώσεις για «μια καλή συμφωνία» πίσω της κρύβεται ένα σύνθετο πάρε-δώσε, με σαφείς κόκκινες γραμμές που μετατράπηκαν σε συμβιβασμούς, αλλά και σοβαρές πρακτικές προκλήσεις για την επόμενη ημέρα.

Τι κερδίζει και τι χάνει η Ουάσιγκτον

Τα κέρδη:

Πυρηνικό «φρένο»: Η Ουάσινγκτον επιτυγχάνει τον πρωταρχικό της στόχο. Το Ιράν δεσμεύεται ρητά να διατηρήσει το πυρηνικό status quo , παγώνοντας τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επέκταση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Περιφερειακή αποκλιμάκωση: Η συμφωνία επιβάλλει τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, γεγονός που οδήγησε και τη Χεζμπολάχ στην άμεση παύση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Πτώση των τιμών του πετρελαίου: Όπως δήλωσε με ικανοποίηση ο Ντόναλντ Τραμπ, η εξομάλυνση αναμένεται να ρίξει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και να δώσει «ανάσα» στις αγορές.

Οι υποχωρήσεις:

Η κυβέρνηση Τραμπ αναγκάζεται να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία.

Οι «κόκκινες γραμμές» της αμερικανικής διπλωματίας έγιναν πιο ελαστικές, καθώς η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε το πλαίσιο διαλόγου για την άρση των οικονομικών κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Τι κερδίζει και τι χάνει η Τεχεράνη

Τα κέρδη:

Άρση του ναυτικού αποκλεισμού: Το Ιράν πέτυχε την άμεση και πλήρη αποδέσμευση των λιμανιών του από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, επιτρέποντας στα ιρανικά πλοία να ξεκινήσουν ήδη τις διελεύσεις.

Οικονομική «ένεση»: Η Τεχεράνη αποκτά ξανά πρόσβαση σε απαλλαγές από τις πετρελαϊκές κυρώσεις, ενώ στο τραπέζι των επόμενων 60 ημερών βρίσκεται η δημιουργία ενός ταμείου ανασυγκρότησης ύψους έως και 300 δισ. δολαρίων.

Οι υποχωρήσεις:

Το Ιράν θυσιάζει προσωρινά τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, αποδεχόμενο αυστηρούς περιορισμούς και ελέγχους, καθώς η Ουάσιγκτον έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν πληρώνει για συμφωνίες» αν δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση.

Το μεγάλο αγκάθι: Η «ναρκοθετημένη» επόμενη μέρα στο Ορμούζ

Παρά τη διπλωματική επιτυχία, η πραγματικότητα στο πεδίο παραμένει επικίνδυνη. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Κατά τη διάρκεια της σύρραξης, τα Στενά ναρκοθετήθηκαν εκτενώς, καθιστώντας τη διέλευση των εμπορικών πλοίων εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Η κρίση μετατοπίζεται πλέον από το στρατιωτικό στο ασφαλιστικό και επιχειρησιακό επίπεδο:

Θρίλερ Αποναρκοθέτησης: Μια διεθνής συμμαχία (με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας με φρεγάτα τύπου MEKO) ξεκινά μια γιγαντιαία επιχείρηση εκκαθάρισης. Η χρήση ναρκαλιευτικών και υποβρύχιων drones εκτιμάται ότι θα απαιτήσει από 40 ημέρες έως και αρκετούς μήνες για να θεωρηθεί η περιοχή απόλυτα ασφαλής. Τα «Τέλη Υπηρεσιών» του Ιράν: Η Τεχεράνη, έχοντας συστήσει νέα θαλάσσια αρχή, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιβάλει παραδοσιακά «διόδια», αλλά θα απαιτεί από τα διερχόμενα πλοία την καταβολή «τελών» για υπηρεσίες πλοήγησης, διαχείρισης κυκλοφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η κίνηση αυτή προκαλεί ήδη έντονες νομικές αντιδράσεις στη διεθνή ναυτιλία, καθώς πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για έναν συγκεκαλυμμένο οικονομικό εκβιασμό που παραβιάζει το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο.

Συμπερασματικά, οι επόμενες 60 ημέρες των τελικών διαπραγματεύσεων θα δείξουν αν αυτή η εύθραυστη ειρήνη μπορεί να αντέξει πάνω στα ναρκοθετημένα νερά του Περσικού Κόλπου.