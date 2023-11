H Jerusalem Rost μεταδίδει ότι η συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων προβλέπει την απελευθέρωση 80 ατόμων.

BREAKING: Hamas will release 80 hostages in its ceasefire deal with Israel, Hebrew media reported citing an Israeli official. #Hamas | #Israel | #Gaza https://t.co/zGEH1RB66T

Την πληροφορία μετέδωσε και η Haaretz, αναφέροντας πως ισραηλινή πηγή εκτίμησε ότι περίπου δέκα όμηροι θα απελευθερώνονται κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, με το Ισραήλ να ελπίζει ότι ο συνολικός αριθμός των απελευθερωμένων ομήρων θα φτάσει τους 80.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η Χαμάς θα συνεργαστεί για να εντοπίσει επιπλέον ομήρους που κρατούνται από άλλες ομάδες, όπως την Ισλαμική Τζιχάντ και τα καύσιμα, όπως προβλέπει η συμφωνία, θα επιτραπούν στην Λωρίδα της Γάζας.

Το IDF και το Σιν Μπετ θα σταματήσουν να πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών για έξι ώρες την ημέρα, αν και άλλα μέτρα συλλογής πληροφοριών θα συνεχιστούν για να διασφαλιστεί η προστασία των στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας.

Prime Minister’s Office Announcement:

In light of developments on the issue of the release of our hostages, Prime Minister Benjamin Netanyahu will, this evening, convene the War Cabinet at 18:00, the Security Cabinet at 19:00, and the Government at 20:00.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 21, 2023