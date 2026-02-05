Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συμφώνησαν σήμερα, Πέμπτη, στο Άμπου Ντάμπι, να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM).

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι

«Μετά την παραγωγική και εποικοδομητική πρόοδο προς την κατεύθυνση του στόχου του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, που σημείωσαν ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Ρωσική Ομοσπονδία συμφώνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της EUCOM.