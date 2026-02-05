Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συμφώνησαν σήμερα, Πέμπτη, στο Άμπου Ντάμπι, να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM).
Η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι
«Μετά την παραγωγική και εποικοδομητική πρόοδο προς την κατεύθυνση του στόχου του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, που σημείωσαν ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Ρωσική Ομοσπονδία συμφώνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της EUCOM.
The U.S. and Russian Federation agreed to reestablish high level military-to-military dialogue. Read more here: https://t.co/bTcwtG77Zo@SEPeaceMissions @DeptofWar pic.twitter.com/NZ51GhsFEV
— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 5, 2026