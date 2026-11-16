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Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, οι εκπρόσωποι των πέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης —Αυστρίας, Γερμανίας, Δανίας, Ελλάδας και Ολλανδίας— ανακοίνωσαν την άμεση έναρξη συνομιλιών με τη Ρουάντα για τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου επιστροφών (return hub) στο έδαφός της, αξιοποιώντας το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του Αυστριακού καγκελάριου Κρίστιαν Στόκερ και της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν, στόχος είναι οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν με ταχείς ρυθμούς, ώστε οι πρώτες μεταφορές ατόμων που δε δικαιούνται διεθνή προστασία και αδυνατούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους να ξεκινήσουν εντός του 2027.
Οι τρεις βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας
Παρουσιάζοντας το σκεπτικό της συμφωνίας, ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ διευκρίνισε ότι το εγχείρημα εδράζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την αποτελεσματική μεταφορά σε τρίτη χώρα όσων έλαβαν τελεσίδικη απορριπτική απόφαση ασύλου.
Ο δεύτερος εστιάζει στην εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης, με απώτερο σκοπό την αποτροπή απώλειας ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και σε άλλες επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς.
Τρίτος στόχος είναι η ουσιαστική αποσυμφόρηση των εθνικών συστημάτων υποδοχής και των κοινωνικών υποδομών των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία δέχονται έντονες πιέσεις τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον χαρακτήρα της νέας δομής και τη συνεργασία με τις αρχές της Ρουάντας, με τον Έλληνα υπουργό να ευχαριστεί τον ομόλογό του, Βενσάν Μπιρούτα. Ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε ότι το κέντρο επιστροφής θα λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Διευκρίνισε μάλιστα πως δεν πρόκειται να αποτελεί κλειστή δομή κράτησης, αλλά μια ανοιχτή προοπτική που θα προσφέρει στους μεταφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς διαμονής σε μια τρίτη χώρα, εφόσον η παραμονή τους στην Ευρώπη δεν είναι εφικτή.
Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αναδιαμορφώσει ριζικά το ευρωπαϊκό τοπίο, προαναγγέλλοντας την κατάρτιση ενός σαφούς οδικού χάρτη υλοποίησης το αμέσως επόμενο διάστημα.