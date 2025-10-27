Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 9 δισ. ευρώ) για την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ.

Η Βρετανική Κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η πρώτη παράδοση των Typhoon στην Τουρκία αναμένεται το 2030, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τη μέρα «πολύ καλή», τονίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει 20.000 βρετανικές θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

I’ve just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

«Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ δύο στενών συμμάχων. Ευχαριστώ τον κ. Στάρμερ και την ομάδα του για το έργο που έχει επιτελέσει το Ηνωμένο Βασίλειο εκ μέρους της Κοινοπραξίας Eurofighter σε όλη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη υποδοχή του Στάρμερ στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, λίγο μετά τις 16:30, τοπική ώρα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει στις 23 Ιουλίου Μνημόνιο με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά Eurofighter, με το Λονδίνο να παίζει καθοριστικό ρόλο στην άρση των γερμανικών αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα σχεδιάζει να ενισχύσει την Πολεμική Αεροπορία της με ένα «μείγμα» 40 Eurofighters, 40 F-35 και 40 τουρκικής κατασκευής αεροσκαφών KAAN. Παράλληλα, ο Ερντογάν είχε προτείνει, κατά την πρόσφατη περιοδεία του στον Κόλπο, την αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν, με πιθανή συμφωνία για 12 αεροσκάφη, που απαιτεί έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία).

Πηγή: Χ, hurriyet