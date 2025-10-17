Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε χθες Πέμπτη σε συμφωνία έπειτα από μακρά διαπραγμάτευση για να δημιουργηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα βοήθειας στην αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ υπό μορφή δωρεών, το πρόγραμμα αυτό, που βαφτίστηκε EDIP, αναμένεται να ευνοήσει την έναρξη κοινών σχεδίων σε ό,τι αφορά την άμυνα κατά την περίοδο 2025-2027, αναφέρει ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί μείζον βήμα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας μας», ανέφερε με ικανοποίηση ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ξαβιέ Μπελαμί (LR/χριστιανοδημοκράτες), συνεισηγητής του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να είναι ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, και το EDIP καταρτίστηκε γι’ αυτό» ακριβώς, συμπλήρωσε από την πλευρά του ο άλλος συνεισηγητής του, ο Ραφαέλ Γκλιξμάν (PS/σοσιαλιστές & δημοκράτες).

Η συμφωνία είναι καρπός επίπονων διαπραγματεύσεων που σκόνταφταν για καιρό στο ζήτημα της προτίμησης ευρωπαϊκών στρατιωτικών βιομηχανιών. Κάποια κράτη μέλη τάσσονταν υπέρ μεγαλύτερης ευελιξίας, ώστε το πρόγραμμα αυτό να χρηματοδοτήσει επίσης αγορές εξοπλισμών από βιομηχανίες εκτός ΕΕ, ιδίως από τις κατασκευάστριες των ΗΠΑ.

Τελικά ο συμβιβασμός που βρέθηκε περιορίζει το κόστος των συστατικών και των ειδών που κατασκευάζονται εκτός ΕΕ ή σε χώρες εταίρους, όπως η Νορβηγία, στο 35% του συνολικού κόστους των επενδύσεων που επιδιώκονται.

«Το EDIP θα αντιστρέψει τη λογική των εισαγωγών που πρυτάνευε στην Ευρώπη για να υποστηριχθεί σθεναρά η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης μας», έκρινε ο κ. Μπελαμί.

Το τρέχον διάστημα, οι αγορές όπλων και πυρομαχικών γίνονται κατά το 60% από εταιρείες εκτός ΕΕ, κυρίως βιομηχανίες των ΗΠΑ. Οι Βρυξέλλες θέλουν η εξάρτηση αυτή να μειωθεί στο 45%.

Η Ουκρανία θα ενταχθεί επίσης στο σχέδιο, θα ωφεληθεί με κεφάλαια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αξίωνε περισσότερες χρηματοδοτήσεις για το EDIP, ανέφερε ότι εξασφάλισε τη χρηματοδοτική συμβολή τρίτων χωρών που θα συμμετάσχουν επίσης στο πρόγραμμα – Βρετανία, Καναδάς –, άρα την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού.

Το EDIP βάζει για πρώτη φορά θεμέλια σε νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει επενδύσεις και αγορές στο πεδίο της άμυνας της ΕΕ από κοινού. Μέχρι σήμερα, ο φάκελος αυτός αποτελούσε αρμοδιότητα των κρατών μελών και μόνο.

Προστίθεται σε σειρά πρωτοβουλιών της ΕΕ για να επανεξοπλιστεί, καθώς και για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί, μπροστά σε αυτή που θεωρεί απειλή της Ρωσίας.

Επίσης χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε επίσης τις αδρές γραμμές «οδικού χάρτη» για να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρώπης ως το 2030.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP