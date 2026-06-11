Σε μια αιφνίδια ανακοίνωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την ακύρωση των σχεδιαζόμενων αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη έλαβαν το «πράσινο» φως από το κορυφαίο «επίπεδο» της ιρανικής ηγεσίας, σημειώνοντας παράλληλα πως έχει επέλθει μια προ-συμφωνία, στην οποία εμπλέκονται τόσο διεθνείς, όσο και περιφερειακές δυνάμεις.

Η ανάρτηση του Τραμπ έχει ως εξής:

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ακύρωσα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε το βράδυ.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο ως προς τη φιλοσοφία τους, όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».