Η Συρία και η Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (SANA).

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, η Συρία θα αναλάβει τη διοίκηση των πολιτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου στη Χμέιμιμ, αλλά και της θέσης εμπορικού ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ταρτούς, επιτρέποντας τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στη διαχείριση των πολιτικών υποδομών της χώρας.

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης και ποιοτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο κατανόησης, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των δύο χωρών, με τη φάση της μετάβασης να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα τρίμηνο.