Την πρώτη τους κοινή υπουργική συνάντηση σε επίπεδο Άμυνας και Εξωτερικών πραγματοποιούν τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στην Κωνσταντινούπολη, οι τρεις χώρες που απαρτίζουν τον άξονα της νέας αμυντικής «Συμφωνίας της Μέκκας». Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το Ισλαμαμπάντ, αλλά και πληροφορίες από τουρκικές διπλωματικές πηγές που είδαν το φως της δημοσιότητας, η σύνοδος αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας ισχυρής στρατηγικής συνεργασίας.

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 7 του περασμένου Αυγούστου στη Μέκκα, φέρει τις υπογραφές του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του Πακιστανού πρωθυπουργού, Σεχμπάζ Σαρίφ. Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργεί έναν «άξονα» μεταξύ τριών κορυφαίων σουνιτικών δυνάμεων με ιδιαίτερα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά: της Τουρκίας, που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη του Κόλπου και του Πακιστάν, της μοναδικής πυρηνικής δύναμης του μουσουλμανικού κόσμου.

Όπως επεσήμαναν διπλωματικές πηγές από την Άγκυρα, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Δευτέρας αναμένεται να συγκροτηθεί μια «Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας, που θα αποτελείται από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, ώστε να δοθεί ένας στρατηγικός προσανατολισμός στις δραστηριότητες που θα αναληφθούν».

Ισχυρή θα είναι η εκπροσώπηση και των τριών κρατών. Τις εργασίες θα διευθύνουν οι οικοδεσπότες υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, πλαισιωμένοι από τον αρχηγό των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου. Το Ισλαμαμπάντ, όπως επιβεβαίωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, στέλνει στην Κωνσταντινούπολη τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και επικεφαλής της διπλωματίας Ισάκ Νταρ, τον ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας, Μουχαμάντ Ασίφ και τον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ. Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, καθώς και από τους ομολόγους του στα χαρτοφυλάκια της Άμυνας και της ηγεσίας του γενικού επιτελείου.

Στην ατζέντα των συνομιλιών, πέραν των ευρύτερων ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, βρίσκονται η ενδυνάμωση των αμυντικών δυνατοτήτων των τριών χωρών, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των στρατών τους, καθώς και η στενότερη συνεργασία στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας.

Το πιο ισχυρό μήνυμα, ωστόσο, που εκπέμπει η νέα αυτή συμμαχία, είναι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Η τουρκική πλευρά, όπως διέρρευσε, φρόντισε να υπενθυμίσει πως «επίθεση που διαπράττεται εναντίον οποιουδήποτε από τα κράτη μέρη της Συμφωνίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μερών», καθιστώντας σαφές το βάθος των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Άγκυρα, το Ριάντ και το Ισλαμαμπάντ.