Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, το απόγευμα της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου, συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν για την αύξηση προμηθειών ρωσικού ντίζελ.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια εξαιρετικά επιτυχημένη συζήτηση με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, όπου συμφωνήθηκε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει αμέσως πάνω από 300.000 τόνους καυσίμου ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά, άλλους 500.000 τόνους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και 1.000.000 τόνους αμέσως μετά. Επιπλέον, με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων ντίζελ, η Ρωσία θα παραδώσει στη συνέχεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 3.000.000 τόνους καυσίμου ντίζελ. Μεταξύ του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ των Στενών του Ορμούζ και αυτής της σπουδαίας ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ! Οι χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς, ειδικά τους σπουδαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και οδηγούς φορτηγών μας, είναι η Μεγαλύτερη Προτεραιότητά μου. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ανακοίνωση. Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο πρόεδρος της των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: