Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Το Κίεβο κατέληξε σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση για την αγορά φυσικού αερίου, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα (20/10).

Ο Ζελένσκι, όπως ανέφερε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Ukrinform, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αγοράσει φυσικό αέριο αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα.

Πρόσθεσε, ότι υπάρχουν συμφωνίες για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και ότι το αμερικανικό αέριο θα μπορούσε να παρασχεθεί στην Ουκρανία μέσω πολωνικού τερματικού σταθμού, εάν το Κίεβο αποφασίσει να το αγοράσει.

«Μπορούμε επίσης να εισάγουμε επιπλέον αέριο από την Ελλάδα. Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον (Έλληνα) πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε επίσης συνεννοήσεις και συμφωνίες και με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Αζερμπαϊτζάν. Όλοι εργάζονται πάνω σε αυτό… Το ζήτημα του φυσικού αερίου θα επιλυθεί», σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Αναμένουμε ότι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η Ουκρανία θα πρέπει να είναι έτοιμη να βρει φυσικό αέριο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχουμε βρει ορισμένες δόσεις: Η Νορβηγία θα παράσχει επιχορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων και θα διαθέσει μία ακόμη δόση τον Ιανουάριο. Αρκετές άλλες χώρες παρέχουν αντίστοιχες επιχορηγήσεις. Έχουμε μια συμφωνία με τις τράπεζές μας, που σημαίνει ότι υπάρχει μια κατανόηση για το πού θα βρεθούν τα χρήματα», είπε ακόμη.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, «έχει αντίστοιχες θετικές συμφωνίες» με τη Σλοβακία, ενώ η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ έχει συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες ενέργειας.

Το Κίεβο βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, λόγω της καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων από τη Ρωσία

Στις 16 Οκτωβρίου, το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζήτησαν την πιθανότητα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες «για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με το πρακτορείο, αξιωματούχοι στο Κίεβο προσέφεραν σε αμερικανικές εταιρείες την ευκαιρία να αποθηκεύσουν LNG με χαμηλό κόστος σε ουκρανικές υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, «με στόχο την τόνωση των εξαγωγών ενέργειας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη.

Την ίδια ημέρα, η Naftogaz κάλεσε τους Ουκρανούς να εξοικονομήσουν «κάθε κυβικό μέτρο» φυσικού αερίου, ώστε η χώρα να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την προηγούμενη ημέρα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε την καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων, που υποστηρίζουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις «μερικές φορές άμεσα, μερικές φορές έμμεσα, σχετίζονται με το στρατιωτικό δυναμικό της χώρας».

Από τον Ιανουάριο του 2025, η διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω ουκρανικού εδάφους έχει σταματήσει εντελώς λόγω της άρνησης του Κιέβου να ανανεώσει τη συμφωνία με την Gazprom.

Πηγή: ukrinform.net