Αποφασισμένες να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα ώστε να οδηγηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εμφανίστηκαν οι 37 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» κατά τη νεότερή τους σύνοδο στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν για ταχύτερη και πιο δυναμική στρατιωτική υποστήριξη του Κιέβου, παρουσιάζοντας ένα πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνει από αντιαεροπορικά συστήματα και γαλλικά μαχητικά Rafale, μέχρι την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων ενόψει της μελλοντικής ειρηνευτικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Διπλωματική κινητοποίηση και μηνύματα ηγετών

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Μέγαρο των Απομάχων με τη συμμετοχή περίπου 20 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσα στους οποίους ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός ομόλογός του, Ντόναλντ Τουσκ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμη γρηγορότερα και ισχυρότερα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

«Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτήν την αχρείαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Η σημειολογία της συμμαχίας θα αποτυπωθεί και στην εθνική επέτειο της Γαλλίας (14 Ιουλίου). Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, ένα άγημα 500 στρατιωτών από χώρες της συμμαχίας θα ανοίξει την παρέλαση παρουσία ξένων ηγετών, ως απόδειξη της αξιοπιστίας των δεσμεύσεών τους.

Το «Σχέδιο Φρέγια» και η αντιβαλλιστική ασπίδα

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρέθηκε η συγκρότηση ενός «καθαρά αμυντικού» αντιβαλλιστικού συνασπισμού από εννέα ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία και Βρετανία) μαζί με την Ουκρανία.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ένωση της αμυντικής βιομηχανίας, της έρευνας και της επιχειρησιακής εμπειρίας για την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ικανότητας αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Το Σχέδιο Φρέγια (Freya) είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλλιστικής άμυνας που αναπτύσσει η ουκρανική εταιρεία Fire Point. Σχεδιάζεται ως μια σημαντικά οικονομικότερη εναλλακτική απέναντι στα αμερικανικά συστήματα Patriot ή τα γαλλοϊταλικά Aster.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική, εκτιμώντας ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες μπορεί να επιτευχθεί μαζική και χαμηλού κόστους παραγωγή του συγκεκριμένου πυραύλου.

Παρά τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη του σχεδίου Φρέγια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε ότι η χώρα του χρειάζεται προστασία τώρα, αναφέροντας ότι απαιτούνται 100 πύραυλοι Patriot τον μήνα, αριθμός που αγγίζει τους 300 κατά τους χειμερινούς μήνες.

Συγκεκριμένες εξοπλιστικές δεσμεύσεις

Η Γαλλία και οι εταίροι της ανακοίνωσαν ένα εκτεταμένο πακέτο εξοπλιστικής ενίσχυσης για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία 16 μαχητικά Rafale, τα πρώτα εκ των οποίων θα είναι έτοιμα το 2028-29.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα αποκτήσει ραντάρ και μια πρώτη συστοιχία αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/Τ νέας γενιάς, γαλλοϊταλικής κατασκευής. Θα δοθεί εξάλλου άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει βόμβες AASM και πυραύλους Aster 30 και Scalp.

Αποτροπή, στρατιωτικές ασκήσεις και η αντίδραση της Μόσχας

Η Συμμαχία των Προθύμων, μια πρωτοβουλία του Παρισιού και του Λονδίνου στην οποία μετέχουν κυρίως ευρωπαϊκά κράτη, έχει δεσμευτεί να παράσχει στρατιωτική εγγύηση στην Ουκρανία ακόμη και με αποστολή στρατευμάτων στο έδαφός της μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Όπως έκανε γνωστό ο Εμανουέλ Μακρόν, η πολυεθνική αυτή δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες θα εντείνουν τη συνεργασία τους για τον περιορισμό του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Πριν από τη σύνοδο, στην τελευταία του ομιλία προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ως πρόεδρος, ο Μακρόν ξεκαθάρισε: «Ο στόχος μας είναι η ειρήνη, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο, αλλά είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε».

Η αντίδραση της Ρωσίας στις ανακοινώσεις αυτές ήταν άμεση και αιχμηρή. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για έναν «συνασπισμό αιθεροβαμόνων και φιλοπόλεμων», οι οποίοι «τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα» στη Ρωσία.