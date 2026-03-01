Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς απαντώντας στον Ιρανό ομόλογο του στο πλαίσιο άσκησης δικαιώματος απάντησης, απέρριψε κατηγορηματικά «αυτόν τον γελοίο και, ειλικρινά, φαιδρό ισχυρισμό ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο».

Νωρίτερα ο Ιρανός πρέσβης Ιραβανί είχε αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν “να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα και στηρίχθηκαν σε παραπληροφόρηση για να δικαιολογήσουν την κατάφωρη επίθεση τους” και χαρακτήρισε τον πόλεμο κατά του Ιράν “ως πόλεμο κατά του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς έννομης τάξης πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη πριν από 80 χρόνια”.

Ο κ. Γουόλτς κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι «για 47 χρόνια φωνάζει “Θάνατος στην Αμερική”» και ότι έχει «επιδιώξει την εξάλειψη του Κράτους του Ισραήλ», ενώ το χαρακτήρισε υπεύθυνο για «μια σειρά απρόκλητων ένοπλων επιθέσεων που στοχεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», καθώς και για «παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν «έχει ακόμη επιχειρήσει να δολοφονήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Πρόεδρο Τραμπ», ενεργώντας «όχι μόνο άμεσα, αλλά και μέσω πληρεξούσιων».

Τόνισε ότι «οι απειλητικές δραστηριότητες του Ιράν θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματα μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό, τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο».

Ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον «έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαπραγματευθεί μια ειρηνική επίλυση», αλλά «το Ιράν δεν αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία».

Ως εκ τούτου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβησαν σε «νόμιμες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, σύμφωνα με το ‘Αρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «ο ιρανικός λαός» «πανηγυρίζει στους δρόμους», εκφράζοντας την άποψη ότι «ίσως, ίσως μόνο ίσως, τελικά να είναι ελεύθεροι».

Ο Ιρανός πρέσβης ζήτησε εκ νέου το λόγο και ανέφερε ότι “εχω μόνο μία λέξη. Συμβουλεύω τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι ευγενικός. Θα είναι καλύτερο για εσάς και για τη χώρα που εκπροσωπείτε”.

Ο κ. Γουόλτς απάντησε τονίζοντας ότι “δεν θα δώσει αξία” σε ότι αναφέρθηκε τονίζοντας ότι το Ιράν «είναι ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες από τον ίδιο του τον λαό και έχει φυλακίσει πολλούς ακόμη απλώς και μόνο επειδή επιθυμούσαν ελευθερία από την τυραννία τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ