Η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη έχει ανακτήσει δυναμική, ωστόσο «η πρόοδος παραμένει εύθραυστη», τόνισε η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Χάνα Τέττε, ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 18 Ιουνίου 2026. Όπως ανέφερε, η παρούσα συγκυρία αποτελεί ευκαιρία που «δεν πρέπει να χαθεί», καθώς η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαθιές θεσμικές, οικονομικές και ασφαλείας προκλήσεις.

Η κ. Tέττε προειδοποίησε ότι η πολιτική δυναμική δοκιμάζεται από ένα αυξανόμενο κύμα παραπληροφόρησης, αποπληροφόρησης, ρητορικής μίσους και υποκίνησης κατά προσφύγων, μεταναστών, ανθρωπιστικών φορέων και προσωπικού του ΟΗΕ στη Λιβύη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ψευδείς ισχυρισμούς περί σχεδίων των Ηνωμένων Εθνών για εγκατάσταση μεταναστών ή προσφύγων στη χώρα, οι οποίοι, όπως ανέφερε, έχουν συμβάλει στη δημιουργία «κλίματος εχθρότητας, απειλών και βίας».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι «ο ΟΗΕ στη Λιβύη δεν εγκαθιστά μετανάστες στη χώρα», υπογραμμίζοντας ότι η μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπίζεται «με βάση τα γεγονότα, όχι τον φόβο».

Σύμφωνα με την Ειδική Αντιπρόσωπο, η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Λιβύης απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια με προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον, την ενοποίηση των θεσμών και την αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων, αλλά και των ζητημάτων ασφαλείας. Οι δυσκολίες της χώρας, σημείωσε, «δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω κατασκευασμάτων και αποδιοπομπαίων τράγων», αλλά απαιτούν υπεύθυνη ηγεσία, ενιαία λειτουργία και αποτελεσματικούς θεσμούς για την αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης.

Η κ. Tέττε αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Δομημένου Διαλόγου, που ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουνίου 2026, ύστερα από έξι μήνες διαβουλεύσεων. Στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 120 Λίβυοι από διαφορετικές πολιτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και γεωγραφικές ομάδες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 18 δια ζώσης συνεδρίες, συνολικής διάρκειας περίπου 160 ωρών, καθώς και διαδικτυακές διαβουλεύσεις. Η διαδικασία κατέληξε σε σχεδόν 600 συστάσεις για τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις της χώρας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διεξαγωγή γενικών εκλογών.

Η Ειδική Αντιπρόσωπος χαρακτήρισε τις συστάσεις αυτές «μία από τις πιο ολοκληρωμένες και συμπεριληπτικές εκφράσεις των λιβυκών προτεραιοτήτων τα τελευταία χρόνια», τονίζοντας ότι προσφέρουν μια «αξιόπιστη, λιβυκής ιδιοκτησίας βάση» για την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας, την ενίσχυση των κρατικών θεσμών, τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, με στόχο την προώθηση των πρώτων δύο οροσήμων του πολιτικού οδικού χάρτη: την ανασύσταση της Ανώτατης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής και τη συμφωνία επί αμφισβητούμενων ζητημάτων του εκλογικού νομικού πλαισίου.

Στο οικονομικό πεδίο, η κ. Tέτε προειδοποίησε ότι η οικονομική πορεία της Λιβύης εξακολουθεί να αποτελεί «σημαντική απειλή» για τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών. Αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών, στη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης και στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Στο πεδίο της ασφάλειας, σημείωσε ότι η εύθραυστη κατάσταση παραμένει υπό συνεχή πίεση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις συγκρούσεις της 8ης Μαΐου στη Ζαουίγια, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων άμαχοι.

Αναφέρθηκε επίσης στα επεισόδια της 4ης Ιουνίου έξω από τα κτίρια της UNHCR και της UNSMIL στην Τρίπολη, όταν διαδηλωτές κινήθηκαν κατά υποτιθέμενων σχεδίων εγκατάστασης μεταναστών στη Λιβύη. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλέον ένα σαφέστερο σύνολο πολιτικών επιλογών, αλλά και στενό χρονικό περιθώριο δράσης. «Η κατεύθυνση είναι γνωστή, τα εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η πολιτική βούληση για την υλοποίηση», ανέφερε.

Η παρέμβαση της Ελλάδας

Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Λιβύη και την ανάγκη τερματισμού της παρατεταμένης μεταβατικής φάσης υπογράμμισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Αγ. Μπαλτά.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε τη δέσμευση της Ελλάδας στην υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πολιτική διαδικασία και στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας της με τη Λιβύη.

Χαιρέτισε πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, στον βαθμό που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Αναγνώρισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του δομημένου πολιτικού διαλόγου και της διεξαγωγής κοινής στρατιωτικής εκπαίδευσης, μέσω αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε επίσης την ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση της ρητορικής μίσους κατά προσφύγων, μεταναστών και προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και ζήτησε την πλήρη προστασία τους.