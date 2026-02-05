Για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος (ISIL/Da’esh) στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά και τη δημοσίευση της έκθεση του ΓΓ ΟΗΕ για το θέμα.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Κρις Έλμορ, Υφυπουργός Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ασκεί καθήκοντα προέδρου για τον μήνα Φεβρουάριο.

Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/2026/57), η οποία κυκλοφόρησε στα μέλη του Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου, αναφέρει ότι η απειλή που συνιστά το ISIL έχει αυξηθεί σταθερά από την προηγούμενη έκθεση του Αυγούστου 2025, καθιστάμενη πιο σύνθετη και εντεινόμενη σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων. Επισημαίνει ότι το ISIL συνεχίζει να εκμεταλλεύεται ένοπλες συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και αδύναμη διακυβέρνηση και τονίζει ότι η οργάνωση παραμένει απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη, καθώς και για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια γενικότερα.

Στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ότι το ISIL συνέχισε να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη Συρία, μεταξύ άλλων πραγματοποιώντας επιθέσεις στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, Σύροι και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ISIL ευθυνόταν για μεμονωμένη επίθεση ενόπλου στην Παλμύρα της κεντρικής Συρίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη του αμερικανικού προσωπικού. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων στη Συρία με στόχο υποδομές, θέσεις οπλισμού και προσωπικό του ISIL, συμπεριλαμβανομένου πλήγματος που σκότωσε «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα ο οποίος είχε άμεσους δεσμούς με τρομοκράτη του ISIL» υπεύθυνο για την επίθεση του Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση το ISIL διατηρεί περίπου 3.000 μαχητές στο Ιράκ και τη Συρία και αναφέρει ότι η οργάνωση επιχείρησε να υποκινήσει σεχταριστικές εντάσεις προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τις συριακές αρχές. Προσθέτει ότι επιχείρησε να δολοφονήσει πολλούς Σύρους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του μεταβατικού Προέδρου Αχμέντ αλ-Σάραα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η μεταβατική συριακή κυβέρνηση εντάχθηκε στον υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμό κατά του ISIL τον Νοέμβριο 2025. Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, Σύροι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι συνέλαβαν σημαντικό ηγέτη του ISIL κοντά στη Δαμασκό.

Η Ελλάδα στην τοποθέτηση της εξέφρασε την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Daesh, κυρίως στην Αφρική, τη Συρία και άλλα μέρη, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας.

Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σταματέκος τόνισε ότι η συριακή κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, καθώς και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ξένων μαχητών και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας.

Υπογράμμισε τις σοβαρές επιπτώσεις της τρομοκρατίας στη θάλασσα για την ασφάλεια της ναυτιλίας, τονίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης αυτής της σοβαρής απειλής.

Επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας σε μια ολιστική προσέγγιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που θα περιλαμβάνει ολόκληρους τους κυβερνητικούς μηχανισμούς, που θα έχει ως επίκεντρο τα θύματα και θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αντίθεση με τις στρατηγικές που εστιάζουν αποκλειστικά στην ασφάλεια και τον στρατό.

Η Ειδική Απεσταλμένη της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ‘Αννα Στράσκα ανέφερε ότι «σημειώνει με βαθιά ανησυχία την επίμονη διασυνοριακή απειλή που συνιστά το ISIL/DAESH», τονίζοντας πως η Συρία και το Ιράκ «συνεχίζουν να αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρησιακής και ιδεολογικής βάσης του». Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τη Βορειοανατολική Συρία, όπου οι καταυλισμοί και οι εγκαταστάσεις κράτησης «απαιτούν διαρκείς προσπάθειες ανθρωπιστικής στήριξης για να αποτραπεί η αναζωπύρωση του ISIL/DAESH, να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια, να διασφαλιστεί η λογοδοσία και η δικαιοσύνη και να επανέλθει η ειρήνη». Υπογραμμίστηκε ότι «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν ο μεγαλύτερος δωρητής στη Συρία».

Η Ένωση κάλεσε τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη καταπολέμησης της τρομοκρατίας «όπως καταδεικνύεται από τη δέσμευσή τους να ενταχθούν στον Παγκόσμιο Συνασπισμό κατά του ISIL/DAESH» και επανέλαβε τη στήριξή της σε «συμπεριληπτική μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας» και στη μεταβατική δικαιοσύνη. Για το Ιράκ, τόνισε ότι «διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια ήττας του ISIL/DAESH», ενώ η διαχείριση των κρατουμένων μαχητών «απαιτεί ενίσχυση των ικανοτήτων» της χώρας με πλήρη σεβασμό στα διεθνή πρότυπα.

Η κ. Στράσκα υπογράμμισε ότι «τα δίκτυα του ISIL/DAESH είναι προσαρμοστικά και καιροσκοπικά» και πως απαιτείται «συντονισμένη, τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τα δικαιώματα πολυμερής δράση», διαβεβαιώνοντας ότι «παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ» για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο τα μέλη της Επιτροπής Κυρώσεων 1267/1989/2253 για το ISIL/Da’esh και την Αλ Κάιντα εξετάζουν το αίτημα της Συρίας για την αφαίρεση του Μετώπου Αλ-Νούσρα από τον σχετικό κατάλογο κυρώσεων. Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), ένοπλη οργάνωση υπό την ηγεσία του Σάραα που πρωτοστάτησε στην επίθεση η οποία οδήγησε στην ανατροπή του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ-‘Ασαντ στα τέλη του 2024, αναφέρεται στον κατάλογο ως ψευδώνυμο του Μετώπου Αλ-Νούσρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ