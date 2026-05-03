Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών και επέκτασης της παραγωγής σχάσιμου υλικού στη Γιονγκμπιόν, προειδοποίησε μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης Ειρήνης Ροζμαρι ΝτιΚάρλο.

Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο από τον Τζέιμς Μπερν, διευθύνοντα σύμβουλο του Open Source Centre, δείχνουν συνεχιζόμενη καταστρατήγηση κυρώσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρονται να δείχνουν ότι πλοία συνεχίζουν να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη Βόρεια Κορέα, στοιχειοθετώντας «σαφές μοτίβο δραστηριότητας» που παραβιάζει τα ψηφίσματα 2371 (2017) και 2397 (2017).

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο μοτίβο παραβίασης των κυρώσεων του ΟΗΕ», δήλωσε ο Μπερν.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί η επείγουσα ανάγκη μείωσης του πυρηνικού κινδύνου, αποτροπής οποιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων και επίτευξης της πλήρους εξάλειψής τους», δήλωσε η κ. ΝτιΚάρλο.

Η κ. ΝτιΚάρλο κάλεσε τη Βόρεια Κορέα «να συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς της υποχρεώσεις» και επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα προς τη διεθνή κοινότητα «να τηρεί τα σχετικά καθεστώτα κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας στις σχέσεις της με τη Βόρειο Κορέα».

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και στις αρχές του 2026, η Βόρεια Κορέα συνέχισε τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, περιλαμβανομένων πυραύλων μικρού βεληνεκούς, πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και αντιπλοϊκών πυραύλων.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπογράμμισαν ότι οι ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ υπονομεύουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ΝPT, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο.

Αρκετοί επισήμαναν ότι η φερόμενη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία έχει εμβαθύνει τις γεωπολιτικές διαιρέσεις, ενώ το βέτο της Μόσχας πριν από δύο χρόνια που έληξε την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Επιτροπή Κυρώσεων 1718 αποδυνάμωσε την παρακολούθηση του καθεστώτος κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων και επαναφορά της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ενώ η Κίνα και η Ρωσία τάσσονται υπέρ της χαλάρωσης των κυρώσεων και της ενίσχυσης του διαλόγου.

Η Ελλάδα στην τοποθέτηση της επανέλαβε τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας.

Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σταματέκος επαναβεβαίωσε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 1718 του ΣΑ ΟΗΕ και όλων των σχετικών μεταγενέστερων Αποφάσεων.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε επίσης ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, τονίζοντας ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Επίσης, επισήμανε τη στρατιωτική παρουσία της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ