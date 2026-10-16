Την έντονη καταδίκη του για τις συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες πλήττουν υποδομές πολιτικής αεροπορίας και ενέργειας και έχουν προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, εξέφρασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε κείμενο προεδρικής δήλωσης κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας για τον μήνα Οκτώβριο.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις επιθέσεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πλήγματα της 10ης και 11ης Οκτωβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον άλλων αεροδρομίων και εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία.

Το Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθύτατη συμπαράσταση και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην κυβέρνηση και τον λαό της Σαουδικής Αραβίας, ευχόμενο ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Τα μέλη του Συμβουλίου επανέλαβαν την «καταδίκη με τον πλέον έντονο τρόπο των συνεχιζόμενων επιθέσεων και απειλών των Χούθι κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη συμμόρφωσης με το Διεθνές Δίκαιο, «ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας. Υπενθύμισαν επίσης τη σημασία της τήρησης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Αναφορικά με τον περιορισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας των Χούθι, το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 2216 (2015) και των μεταγενέστερων σχετικών Αποφάσεων.

Κάλεσε σε πρακτική συνεργασία, μεταξύ άλλων με την κυβέρνηση της Υεμένης, προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση από τους Χούθι όπλων, συναφούς υλικού, τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, χρηματοδότησης και άλλης υποστήριξης για στρατιωτικές δραστηριότητες που θα τους επέτρεπαν να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις. Επανέλαβε επίσης ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το στοχευμένο εμπάργκο όπλων.

Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις που πλήττουν αμάχους και πολιτικούς στόχους στο έδαφός της, επιβεβαιώνοντας το «εγγενές δικαίωμα της Σαουδικής Αραβίας στη νόμιμη άμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, υπενθύμισαν τις δηλώσεις Τύπου της 7ης Αυγούστου (SC/16429) και της 18ης Σεπτεμβρίου (SC/16458), με τις οποίες είχαν καταδικάσει τη στρατιωτική κλιμάκωση των Χούθι στην Υεμένη και είχαν ζητήσει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων που πλήττουν αμάχους και πολιτικούς στόχους.

Στις ίδιες δηλώσεις είχε επαναβεβαιωθεί η στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας προς την κυβέρνηση της Υεμένης, καθώς και η ισχυρή δέσμευσή του στην ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης, τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι «η βιώσιμη ειρήνη στην Υεμένη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βίας, του εξαναγκασμού ή της χρήσης βίας».

Επανέλαβαν, τη στήριξή τους στον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, και στις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων, η οποία θα είναι συμπεριληπτική, θα καθοδηγείται από τους ίδιους τους Υεμενίτες και θα βασίζεται στις συμφωνημένες αρχές και στις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΜΠΕ