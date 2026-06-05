Ενημέρωση για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 2118, σχετικά με την εξάλειψη του προγράμματος χημικών όπλων στη Συρία, πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Αφοπλισμού, Iζούμι Νακαμίτσου, ανέφερε στα μέλη του Συμβουλίου ότι έχει σημειωθεί πρόσφατα «σημαντική πρόοδος». Όπως εξήγησε, στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους, ομάδα του Γραφείου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), η οποία είχε αναπτυχθεί στη Συρία, μπόρεσε να διαπιστώσει ότι εντοπίστηκε «σημαντική ποσότητα» αδήλωτων χημικών όπλων, σχετικών υλικών και εγγράφων στη χώρα.

Η κ. Nακαμίτσου χαρακτήρισε τα ευρήματα αυτά «κοσμοϊστορική ανακάλυψη», όχι μόνο για τη Συρία, αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια και το παγκόσμιο καθεστώς αφοπλισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα τελευταία όπλα που εντοπίστηκαν τον Μάιο του 2026 έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και του OPCW σχετικά με τα σχέδια καταστροφής τους.

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος κατά την τοποθέτησή του καταδίκασε τη χρήση χημικών όπλων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, και τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η λογοδοσία όλων των δραστών.

Χαιρέτισε τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της νέας συριακής κυβέρνησης να αποκαλύψει τα κατάλοιπα του προγράμματος χημικών όπλων του καθεστώτος ‘Ασαντ, να ασφαλίσει τα σχετικά υλικά και τον εξοπλισμό και να αποτρέψει οποιαδήποτε πιθανή απειλή για τους πολίτες.

Ο κ. Σταματέκος ενθάρρυνε τις συριακές αρχές να διατηρήσουν την εποικοδομητική συνεργασία τους με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), με σκοπό την επιτάχυνση των επιτόπιων επισκέψεων σε ύποπτες τοποθεσίες και των εργασιών καταστροφής.

Επίσης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε επαφή με τις αρμόδιες συριακές αρχές, με σκοπό την παροχή περαιτέρω βοήθειας και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ