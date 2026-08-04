Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, διαβεβαίωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/8) τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τον θύλακα πριν από τον «πλήρη» αφοπλισμό της Χαμάς.

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς» ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενο στη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ των ζωνών που ελέγχονται από το Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, συναντήθηκε χθες (3/8) με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ο ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη.

Το Συμβούλιο ανακοίνωσε πάντως ότι κατέληξε με το Ισραήλ σε μια «κατανόηση των κοινών στόχων».

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις «ανησυχίες» της για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Το Ισραήλ μετέφερε στους Αμερικανούς ομολόγους τα σχόλια και τις ανησυχίες του για το προτεινόμενο πλαίσιο», είπε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος του Νετανιάχου, μια νέα ένδειξη της κρίσης στις σχέσεις των δύο συμμάχων, που φαίνεται ότι δεν επιλύθηκε στη συνάντηση που είχαν στα τέλη Ιουλίου οι δύο ηγέτες.

«Η εκδοχή που δημοσιοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του Ισραήλ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Ντόρον Σπίλμαν.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχτηκε τον «οδικό χάρτη» που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Με βάση αυτό το κείμενο, θα τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και των δύο πλευρών και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG) θα παραλάβει και θα αποθηκεύσει τον εξοπλισμό της Χαμάς. Ο αφοπλισμός συνδέεται με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα χωρίζει τον ισραηλινό στρατό από τις ζώνες που θα ελέγχονται από τη NCAG.

Όμως το Ισραήλ επανέλαβε ότι «δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή».

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που μέτρησε «περισσότερα από δέκα αεροπορικά πλήγματα» στα οποία έχουν σκοτωθεί 19 άνθρωποι από την Κυριακή – ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς των τελευταίων μηνών.

Πλήρης αποστρατιωτικοποίηση

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τον Οκτώβριο του 2025, οι εχθροπραξίες δεν σταμάτησαν ποτέ στον κατεστραμμένο θύλακα και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις. Από τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 1.200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Ο ισραηλινός στρατός μετρά έξι νεκρούς, εκ των οποίων οι πέντε ήταν στρατιώτες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλο άλμα» το νέο στάδιο της προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον Σπίλμαν, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επανεξοπλίστηκε και στρατολόγησε νέους μαχητές, ενέργειες που δείχνουν, όπως είπε, ότι η Χαμάς ετοιμάζεται για «νέες σφαγές σαν της 7ης Οκτωβρίου».

«Το πρώτο, απολύτως αναγκαίο στάδιο για κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική, επαληθεύσιμη και μη ανατρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Κάθε μέτρο που δεν θα οδηγεί στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση θα δίνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει και πάλι το Ισραήλ», επέμεινε.

Η Χαμάς επιμένει στον σταδιακό αφοπλισμό της, με την παράδοση των όπλων της σε ανεξάρτητο οργανισμό.

Ο Μοχάμεντ Νταλάν, υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος πολιτικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιχειρεί να παρεμποδίσει «την πιο υποσχόμενη ευκαιρία» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.