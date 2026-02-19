Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλλουν με ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο «Συμβούλιο ειρήνης», το οποίο διεξάγει την πρώτη του συνεδρίαση στην Ουάσιγκτον.

Η αρχική αποστολή του «Συμβουλίου ειρήνης» είναι να εργαστεί για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος του προσέδωσε έναν ευρύτερο σκοπό που είναι η επίλυση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Σε μια σειρά από ανακοινώσεις, στο τέλος μιας μακράς ομιλίας, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έχουν συγκεντρωθεί άλλα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ως αρχική προκαταβολή σε ένα ταμείο ανοικοδόμησης της Γάζας που στοχεύει στην ανοικοδόμηση του θύλακα μόλις η Χαμάς αφοπλιστεί – στόχος που απέχει πολύ από την υλοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι με περισσότερα από 7 δισεκ. δολάρια συμβάλλουν αρκετές χώρες στην ειρηνευτική προσπάθεια του Συμβουλίου ειρήνης. «Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ, όλα έχουν συνεισφέρει με περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια για το πακέτο ανακούφισης στη Γάζα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Δήλωσε επίσης ότι η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) θα συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στη Γάζα και ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεισφέρουν με 2 δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια.