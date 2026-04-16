Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του BBC, με νομικούς συμβούλους που προτρέπουν μετανάστες να λένε ότι είναι ομοφυλόφιλοι, προκειμένου να αποκτήσουν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μετανάστες, των οποίων οι βίζες πρόκειται να λήξουν, λαμβάνουν οδηγίες για το πώς να αποκτήσουν κατασκευασμένα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών επιστολών, φωτογραφιών και ιατρικών εκθέσεων, ώστε να αποδείξουν ότι ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα.

Στη συνέχεια, υποβάλλουν αίτηση ασύλου ισχυριζόμενοι ότι είναι ομοφυλόφιλοι, καθώς το ενδεχόμενο να γυρίσουν πίσω στο Πακιστάν ή το Μπαγκλαντές, τους φοβίζει.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ερχόμενο αντιμέτωπο με την έρευνα του BBC δήλωσε ότι «όποιος συλληφθεί να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το σύστημα θα αντιμετωπίσει την πλήρη ισχύ του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο πως η διαδικασία ασύλου του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρει προστασία σε άτομα που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους επειδή θα βρίσκονταν σε κίνδυνο, για παράδειγμα σε χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές όπου το ομοφυλοφιλικό σεξ είναι παράνομο.

Ωστόσο, η έρευνα του BBC News αποκαλύπτει ότι αυτός ο τρόπος απόκτησης ασύλου αξιοποιείται συστηματικά από νομικούς συμβούλους που εισπράττουν αμοιβές από μετανάστες, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα. Πρόκειται συχνά για άτομα των οποίων οι φοιτητικές, εργασιακές ή τουριστικές βίζες έχουν λήξει, και όχι για πρόσφυγες.

Οι δημοσιογράφοι του BBC παρίσταναν του φοιτητές από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές προκειμένου να λάβουν τις «οδηγίες» από τους «ειδικούς» σύμβουλους μετανάστευσης.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Μια δικηγορική εταιρεία χρέωσε μετανάστες έως και 7.000 λίρες για να υποβάλει κατασκευασμένες αιτήσεις ασύλου και τους είπε, μάλιστα ότι η πιθανότητα απόρριψης από το Υπουργείο Εσωτερικών θα ήταν «πολύ χαμηλή».

Ψεύτικοι αιτούντες άσυλο επισκέπτονταν γενικούς γιατρούς προσποιούμενοι ότι είχαν κατάθλιψη, προκειμένου να λάβουν ιατρικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις υποθέσεις τους, με έναν μάλιστα να λέει ψέματα ότι ήταν θετικός στον ιό HIV.

Μία σύμβουλος μετανάστευσης καυχήθηκε ότι είχε αφιερώσει περισσότερα από 17 χρόνια βοηθώντας στην υποβολή ψευδών αιτήσεων και είπε ότι μπορούσε να κανονίσει ώστε κάποιος να προσποιηθεί ότι είχε ομοφυλοφιλική σεξουαλική σχέση με έναν πελάτη.

Παράλληλα, μυστικός ρεπόρτερ του BBC ενημερώθηκε από τους «σύμβουλους» ότι μπορούσε να φέρει τη σύζυγό του από το Πακιστάν μόλις του χορηγηθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι εκείνη θα μπορούσε στη συνέχεια να υποβάλει ψευδή αίτηση προσποιούμενη ότι είναι λεσβία.

«Κανείς δεν είναι ομοφυλόφιλος εδώ»

Σε ένα κέντρο σε μια ήσυχη γωνιά του Μπέκτον, στο ανατολικό Λονδίνο, περισσότερα από 175 άτομα συγκεντρώθηκαν για μια εκδήλωση της LGBTQ+ κοινότητας. Κάποιοι είχαν ταξιδέψει από μακρινές περιοχές όπως τη Νότια Ουαλία, το Μπέρμιγχαμ και την Οξφόρδη για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Ωστόσο, οι άντρες που βρίσκονταν στην εκδήλωση τόνισαν στο BBC ότι δεν είναι ομοφυλόφιλοι. «Οι περισσότεροι εδώ δεν είναι ομοφυλόφιλοι», λέει ένας άντρας ονόματι Φαχάρ.

«Κανείς δεν είναι ομοφυλόφιλος εδώ. Ούτε καν το 1% είναι ομοφυλόφιλος. Ούτε καν το 0,01% είναι ομοφυλόφιλος», τόνισε ένας άλλος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Ένα ολοκληρωμένο πακέτο»

Ρεπόρτερ του BBC πραγματοποίησε συνάντηση με σύμβουλο μετανάστευσης σε δικηγορικό γραφείο και οι «οδηγίες» που του δόθηκαν ήταν οι εξής:

«Προς το παρόν υπάρχει μόνο μία διαδρομή από όπου μπορείς να πάρεις βίζα», εξήγησε η δικηγόρος, ονόματι Τανίσα. «Είναι η βίζα ασύλου… αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ονομάζεται υπόθεση ομοφυλοφίλων ή υπόθεση ίδιου φύλου. Δεν υπάρχει ελπίδα για καμία άλλη βίζα», συμπλήρωσε.

«Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να δώσει τις εξετάσεις. Είμαι εδώ για να σου προετοιμάσω τα πάντα, αλλά εσύ είσαι αυτός που πρέπει να πας εκεί», του είπε. «Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για να διαπιστωθεί αν το άτομο είναι ομοφυλόφιλο», είπε η Tanisa στον δημοσιογράφο του BBC.

«Το κύριο πράγμα είναι τι λες. Απλώς πρέπει να τους πεις ότι “είμαι ομοφυλόφιλος”». «Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί εδώ όπου υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που δεν είναι ομοφυλόφιλοι, αλλά κάνουν αίτηση για βίζα. Δεν είσαι ο μόνος», τον καθησύχασε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Συνέχισε εξηγώντας πώς θα λειτουργούσε η απάτη.

«Η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής: Θα σας προετοιμάσω πλήρως για τη συνέντευξη, συντάσσοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο για εσάς, που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες σας σε κλαμπ, διάφορα άλλα υποστηρικτικά στοιχεία, μια επιστολή οργάνωσης και πρόσθετες επιστολές υποστήριξης, ώστε να είστε απόλυτα έτοιμοι όταν σας στείλω».

Η Τανίσα δήλωσε ότι είχε αφιερώσει περισσότερα από 17 χρόνια βοηθώντας στην υποβολή ψευδών ισχυρισμών.

«Θα σου δώσω μια επιστολή από κάποιον, μαζί με την οποία θα βγάλουμε μερικές φωτογραφίες και αυτό το άτομο θα γράψει ότι έχει κάνει σεξ μαζί σου», πρόσθεσε.

Αλλά αν η αίτησή του για άσυλο ήταν επιτυχής, τι θα σήμαινε αυτό για τη σύζυγό του πίσω στο Πακιστάν, ρώτησε ο δημοσιογράφος του BBC υποδυόμενος τον μετανάστη. «Αν την καλέσετε εδώ, τότε θα της ζητήσουμε και άσυλο», απάντησε η Τανίσα, συμπληρώνοντας ότι «μόλις έρθει εδώ, μπορούμε να την κάνουμε λεσβία».