Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν οδήγησε στην «παρακμή της Αμερικής στη Μέση Ανατολή», δήλωσε πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η υπερδύναμη της Αμερικής κατέρρευσε ξανά», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, νυν μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Η Αμερική δεν θα επιστρέψει στην Αμερική του παρελθόντος», πρόσθεσε.

Ο Ρεζαΐ εξήρε επίσης τους διαπραγματευτές της Τεχεράνης επειδή «προσπαθούν να επιτύχουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», την ίδια ώρα που οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξακολουθούν να «έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη».