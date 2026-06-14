Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι, προμηνύει επίθεση στο Ισραήλ ως αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό και μάλιστα απείλησε με κλείσιμο τόσο των Στενών του Ορμούζ όσο και του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

«Ένα υπολογιστικό λάθος στη Βηρυτό εξάντλησε την υπομονή και η διαταγή εκδόθηκε. Είναι η ώρα μηδέν, και οι εκτοξευτές ετοιμάζονται».», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Η ώρα μηδέν έφτασε και οι εκτοξευτές προετοιμάζονται. Η Χεζμπολάχ αποτελεί ζωτικό κομμάτι του άξονα της αντίστασης. Αν η φωτιά της κακόβουλης δράσης στον Λίβανο δεν σβήσει, οι δύο ισχυροί γεωγραφικοί βραχίονες –το Ορμούζ και το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ– θα σφίξουν τις οικονομικές σας αρτηρίες μέχρι σημείου στρατηγικής ασφυξίας», πρόσθεσε.