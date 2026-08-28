Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, αποδέχθηκε πρόταση να αναλάβει ρόλο συμβούλου στο ιταλικό υπουργείο Άμυνας. Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος επαίνεσε τον Φέντοροφ ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την στρατιωτική καινοτομία, χάρη στην οποία η Ουκρανία κατάφερε να ανακάμψει στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Ως εκ τούτου, είμαι χαρούμενος που ο Μιχαΐλο Φέντοροφ δέχθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος σε θέματα καινοτομίας» στον τομέα της άμυνας, δήλωσε ο Κροζέτο μέσω Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες από τη συνάντησή τους.

Ο 36χρονος Φέντοροφ αποπέμφθηκε από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας έξι μήνες μετά τον διορισμό του, αφού οι μεταρρυθμίσεις που προωθούσε τον έφεραν σε τροχιά σύγκρουσης με το στρατιωτικό κατεστημένο και πολιτικούς αντιπάλους.

Σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, ο Φέντοροφ ευχαρίστησε τον Κροζέτο για «την προσωπική του στήριξη» και για την πρόταση να αναλάβει ρόλο συμβούλου του. «Σε αυτόν τον ρόλο, θα βοηθήσω την Ιταλία να υιοθετήσει σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες, να ενισχύσει τον αμυντικό της τομέα και να προσαρμοστεί στις αναδυόμενες προκλήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια».