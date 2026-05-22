O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε στην αναβάθμιση του επιδημιολογικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λόγω του ιού Έμπολά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε από τη Γενεύη ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, η απειλή σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίζεται πλέον ως «πολύ υψηλή», παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση που έκανε λόγο για απλώς «υψηλό» κίνδυνο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ταχείας μετάδοσης του ιού εντός της αφρικανικής χώρας, η οποία πιέζει τα συστήματα υγείας και τις τοπικές δομές.

Σημειώνεται πως παρά την εγχώρια κλιμάκωση, τα δεδομένα για τη γεωγραφική διασπορά του ιού εκτός των συνόρων της χώρας δεν παρουσιάζουν προς το παρόν μεταβολή.

Η ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διευκρίνισε ότι, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, ο κίνδυνος για την ευρύτερη περιφέρεια παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, ενώ η πιθανότητα παγκόσμιας εξάπλωσης συνεχίζει να αξιολογείται ως χαμηλή.

Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε ήδη στη λήψη δραστικών αποφάσεων, με τον Οργανισμό να κηρύσσει την επιδημία που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη γειτονική Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας εντείνεται εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παρούσας έξαρσης. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά τις προσπάθειες ανάσχεσής της.