Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς στο Κεντ υπάρχει επιδημία μηνιγγίτιδας Β. Οι υγειονομικές Αρχές προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου, αφού επιβεβαίωσαν ότι δύο φοιτητές υπήρξαν θύματα, ενώ 11 άτομα νοσούν σοβαρά.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι αρκετά κρούσματα μηνιγγίτιδας έχουν επιβεβαιωθεί και αναμένουν ακόμη περισσότερα.

Η μηνιγγίτιδα τύπου Β είναι μια σοβαρή, αιφνίδια βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από τον μηνιγγιτιδόκοκκο, με υψηλά ποσοστά θνητότητας και μόνιμων αναπηριών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο τακτικός εμβολιασμός κατά του στελέχους για βρέφη και μικρά παιδιά ξεκίνησε μόλις το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η τωρινή γενιά εφήβων και μαθητών δεν καλύπτεται από τον ιό.

Πώς εξαπλώθηκε ο ιός

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η εξάπλωση της νόσου στο Πανεπιστήμιο του Κεντ μπορεί να επιταχύνθηκε από το γεγονός ότι νεαροί μοιράζονταν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Δύο κορίτσια που φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο και μοιράζονταν ηλεκτρονικά τσιγάρα εμφάνισαν ύποπτα κρούσματα μηνιγγίτιδας.

Οι Αρχές έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς αναμένεται πολλοί φοιτητές να επιστρέψουν στα σπίτια του εν όψει Πάσχα. Έχουν ήδη υπάρξει αναφορές για ύποπτο κρούσμα στο Λονδίνο που αφορούσε μια 24χρονη γυναίκα, η οποία είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι εργάζονται για να περιορίσουν την θανατηφόρα επιδημία μηνιγγίτιδας, εντοπίζοντας ύποπτα κρούσματα. Η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης έχει οδηγήσει 2.000 μαθητές να λάβουν προληπτικά αντιβιοτικά στο Καντέρμπουρι μετά την εισβολή της νόσου που σάρωσε την πόλη.

Οι φοιτητές που έχασαν τη ζωή τους

Ο πρώτος θάνατος ήταν εκείνος ενός φοιτητή που ζούσε στην πανεπιστημιούπολη. Άγνωστα παραμένουν τα στοιχεία του μέχρι στιγμής.

Ένα από τα θύματα ήταν και η Τζούλιετ Κένι, μια 18χρονη φοιτήτρια της έκτης τάξης στο Γυμνάσιο Queen Elizabeth’s Grammar School στο Φέιβερσαμ, η οποία πέθανε το Σάββατο. Ο πατέρας της, Μάικλ, δήλωσε στο BBC ότι η οικογένεια ήταν «απέραντα συντετριμμένη και δεν έχουν λόγια να εκφράσουν την απώλειά τους».

Η Τζουλιέτ πέθανε περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της και η γιαγιά της, Λίντα Κένι, δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλιώς θα κλάψω. Παίρνουμε όλοι αντιβιοτικά επειδή ήμασταν με την Τζουλιέτ στο νοσοκομείο όταν πέθανε».

Οι αξιωματούχοι απηύθυναν έκκληση σε χιλιάδες φοιτητές που βρέθηκαν σε αυτό το πάρτι να εμφανιστούν αφότου εντοπίστηκε η πηγή της επιδημίας στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Οι ομάδες υγείας εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν όσους συνάντησαν τα άτομα που πάσχουν από μηνιγγίτιδα, αφού εντόπισαν τα ίχνη τους σε κλαμπ, πάρτι, σπίτια και σε πανεπιστημιακές αίθουσες.

Πηγή: DailyMail