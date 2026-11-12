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Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Νομαρχίας του Πα ντε Καλέ της Γαλλίας, η κατάσταση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί-Φρετάν τέθηκε υπό έλεγχο και η οδική κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά.

Συναγερμός για βόμβα σήμανε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στον σιδηροδρομικό σταθμό της βόρειας Γαλλίας, Καλαί-Φρετάν (Calais-Frethun).

#Sécurité #Circulation ✅ La levée de doute a bien été effectuée. Reprise en cours du trafic routier. — Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026

Οι τοπικές αρχές προέβησαν σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο συναγερμός πιθανόν να επηρεάσει τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων, έγραψε η νομαρχία του Πα ντε Καλέ (Pas-de-Calais) στο Χ.