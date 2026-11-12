Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Νομαρχίας του Πα ντε Καλέ της Γαλλίας, η κατάσταση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί-Φρετάν τέθηκε υπό έλεγχο και η οδική κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά.
Συναγερμός για βόμβα σήμανε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στον σιδηροδρομικό σταθμό της βόρειας Γαλλίας, Καλαί-Φρετάν (Calais-Frethun).
#Sécurité #Circulation
✅ La levée de doute a bien été effectuée.
Reprise en cours du trafic routier.
— Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026
Οι τοπικές αρχές προέβησαν σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο συναγερμός πιθανόν να επηρεάσει τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων, έγραψε η νομαρχία του Πα ντε Καλέ (Pas-de-Calais) στο Χ.
#Sécurité #Circulation
⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours.
Celle-ci risque d’avoir un impact sur le trafic alentour.
Soyez prudents.
Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF.
— Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026