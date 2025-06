Η βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία ασφαλείας Ambrey ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι είναι ενήμερη για ένα ναυτιλιακό περιστατικό που σημειώθηκε 22 ναυτικά μίλια ανατολικά του Χορ Φακάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, ούτε για τυχόν εμπλοκή πλοίων, ζημιές ή απειλές ασφάλειας. Η Ambrey ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στενά και αναμένεται να εκδώσει νεότερη ενημέρωση όταν υπάρξει διαθέσιμη πληροφόρηση.

REPORTS OF 3 OIL TANKERS BEING STRUCK IN THE GULF OF OMAN

NASA also detects 3 fires in the Gulf of Oman pic.twitter.com/QrRP8F4iFl

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 17, 2025