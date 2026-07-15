Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η περιοχή του Κόλπου μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικής επιδρομής την Τρίτη (14/7) στο Μπαχρέιν, αλλά και την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ για την απόκρουση επιθέσεων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση αμέσως μετά την ηχητική σήμανση του συναγερμού, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία: «Η σειρήνα συναγερμού έχει ενεργοποιηθεί. Παρακαλούμε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ γνωστοποίησαν ότι οι αντιαεροπορικές τους δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη δράση. Σύμφωνα με την ενημέρωση του στρατού, τα αμυντικά συστήματα της χώρας επιχειρούν αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουν «εχθρικές» επιθέσεις που πραγματοποιούνται με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).