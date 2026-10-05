Συναγερμός σε πτήση της British Airways, καθώς αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία.

Η πτήση με προορισμό το Σικάγο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 11:50 το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Μόλις μισή ώρα μετά την έναρξη του ταξιδιού, οι επιβάτες της πτήσης BA295 βίωσαν μια τρομακτική πτώση από τα 36.000 πόδια στα περίπου 9.000 μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκπέμποντας τον κωδικό «7700». Ο συγκεκριμένος κωδικός ειδοποιεί τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλάνο συνέχισε να πετά μετά την απότομη πτώση, ενώ το πλήρωμα επικοινωνούσε με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και αξιολογούσε τις επιλογές του.

Τέσσερις ώρες πετούσε το Boeing πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν προσγειωθεί

Τα δεδομένα του FlightAware δείχνουν ότι το αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή πάνω από την Ιρλανδία. Πέρασε τέσσερις ώρες πραγματοποιώντας ελιγμούς κατά μήκος των ακτών προτού μπορέσει να προσγειωθεί στο Λονδίνο.

Η British Airways δήλωσε ότι το αεροπλάνο παρουσίασε «τεχνικό πρόβλημα», γεγονός που το ανάγκασε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τελικά προσγειώθηκε εκ νέου στο Χίθροου λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα, έπειτα από αγωνιώδεις ώρες πτήσης πάνω από τη Θάλασσα του Μπρίστολ.

Η πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος πριν προσγειωθεί:

«Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά»

Εκπρόσωπος της BA δήλωσε: «Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητά μας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού οι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και οι ομάδες μας εργάζονται για να διευθετήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια το συντομότερο δυνατό».

Η εταιρεία δεν εξήγησε την ακριβή αιτία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σημειώνεται πως το Boeing 777-200ER της εταιρείας, το οποίο θα πραγματοποιούσε τη διαατλαντική διαδρομή διάρκειας 8 ωρών και 40 λεπτών, είναι ηλικίας περίπου 30 ετών.

Πηγή: The Sun