Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Wizz Air που είχε απογειωθεί από την Πράγα με προορισμό τη Ρώμη, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βενετία.

Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία κατά τη διάρκεια της πτήσης και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Βενετίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία που οδήγησε στην εκτροπή της πτήσης, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς.

Οι Αρχές και η αεροπορική εταιρεία αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.