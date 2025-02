Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν, από επίθεση δράστη με μαχαίρι στην πόλη Μυλούζη στην ανατολική Γαλλία το Σάββατο (22/2), μετέδωσε το γαλλικό κανάλι BFM TV, επικαλούμενο την τοπική εισαγγελία.

Σύμφωνα με την Le Monde, μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο δημοτικοί αστυνομικοί. «Ο ένας έχει τραύμα στην καρωτίδα και ο άλλος στο θώρακα», αναφέρει το γαλλικό Μέσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επίσης, και τρεις αστυνομικοί φέρουν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την Le Figaro.

Ένας περαστικός δέχθηκε πολλές μαχαιριές από τον δράστη ο οποίος τραυμάτισε και άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας δημοτικός υπάλληλος υπεύθυνος της στάθμευσης, καθώς και δύο δημοτικοί αστυνομικοί, σύμφωνα με άλλη ανταπόκριση.

Ένας ύποπτος με καταγωγή από την Αλγερία, γεννημένος το 1987, έχει συλληφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αναφορικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ».

Ήταν εγγεγραμμένος στο Αρχείο Αναφορών για την Πρόληψη της Τρομοκρατικής Ριζοσπαστικοποίησης (FSPRT) και είχε υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την άρνηση του δράστη, ηλικίας 37 ετών, να υπογράψει τον δικαστικό του έλεγχο σε αστυνομικό τμήμα της Μυλούζης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ του Κονγκό.

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την έρευνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό αναμένεται απόψε στο σημείο.

«Η φρίκη έχει κυριεύσει την πόλη μας», δήλωσε η Μισέλ Λιτς δήμαρχος της πόλης, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Facebook. Η ίδια σημείωσε πως διαφαίνεται τρομοκρατικό κίνητρο, ωστόσο πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις δικαστικές αρχές.

“Η τρομοκρατική εκδοχή φαίνεται να προκρίνεται επί του παρόντος. Αυτό πρέπει φυσικά να επιβεβαιωθεί σε δικαστικό επίπεδο”, πρόσθεσε, απευθύνοντας τα “αδελφικά συναισθήματά” της στα θύματα και τους οικείους τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της Γεωργικής Έκθεσης επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια». Στη συνέχεια εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην οικογένεια του θύματος, ενώ έστειλε μήνυμα κατά της τρομοκρατίας.

«Θέλω να εκφράσω εδώ την αλληλεγγύη του έθνους προς την οικογένεια. Η εξακρίβωση είναι πλήρης και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να απαντήσουμε σε αυτό που συνέβη» τόνισε χαρακτηριστικά.

🚨 Terror attack in France. Migrant from Algeria goes on a stabbing spree!

pic.twitter.com/ZW8U6hKlX2

— Paul Golding (@GoldingBF) February 22, 2025