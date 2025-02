Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν, από επίθεση δράστη με μαχαίρι στην πόλη Μυλούζη στην ανατολική Γαλλία το Σάββατο (22/2), μετέδωσε το γαλλικό κανάλι BFM TV, επικαλούμενο την τοπική εισαγγελία.

Σύμφωνα με την Le Monde, μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο δημοτικοί αστυνομικοί. «Ο ένας έχει τραύμα στην καρωτίδα και ο άλλος στο θώρακα», αναφέρει το γαλλικό Μέσο.

Ένας περαστικός δέχθηκε πολλές μαχαιριές από τον δράστη ο οποίος τραυμάτισε και άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας δημοτικός υπάλληλος υπεύθυνος της στάθμευσης, καθώς και δύο δημοτικοί αστυνομικοί, σύμφωνα με άλλη ανταπόκριση.

Ένας ύποπτος με καταγωγή από την Αλγερία, γεννημένος το 1987, έχει συλληφθεί.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, όμως, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ».

Ήταν εγγεγραμμένος στο Αρχείο Αναφορών για την Πρόληψη της Τρομοκρατικής Ριζοσπαστικοποίησης (FSPRT) και είχε υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF).

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την άρνηση του δράστη, ηλικίας 37 ετών, να υπογράψει τον δικαστικό του έλεγχο σε αστυνομικό τμήμα της Μυλούζης.

