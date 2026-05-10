Ένας από τους πέντε Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία από το κρουαζιερόπλοιο την Κυριακή, εμφανίζει «συμπτώματα» Χανταϊού, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση επαναπατρισμού », είπε σύμφωνα με την lefigaro.fr. «Οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους», πρόσθεσε.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement. Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, απόψε θα εκδοθεί διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης για τα κρούσματα επαφών στο πλαίσιο προστασίας του γενικού πληθυσμού.

Οι πέντε επαναπατρισθέντες τέθηκαν σε καραντίνα στο Νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, για 72 ώρες για πλήρη αξιολόγηση.

Το κρούσμα που εμφάνισε τα συμπτώματα θεωρείται «ύποπτο κρούσμα».

Για όσους τα τεστ είναι αρνητικά μετά από αυτές τις τρεις ημέρες, θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους φορώντας μάσκα FFP2. Το προσωπικό που τους συνοδεύει θα πρέπει επίσης να φοράει μάσκες FFP2 και προστατευτικά γυαλιά.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια περίοδος αυτοαπομόνωσης 42 ημερών, με την κατάλληλη παρακολούθηση. Θα πρέπει να φορούν μάσκα FFP2 για τυχόν αναπόφευκτες εξόδους, όπως ιατρικά ραντεβού, να διατηρούν φυσική απόσταση και να εφαρμόζουν τακτική υγιεινή των χεριών. Απαγορεύεται επίσης να εγκαταλείψουν τη χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.